Hochbahnsteig

SSB präsentiert dem Technikausschuss drei Varianten – CDU fordert erneut Untertunnelung

In den Sommerferien erfolgt Teil 2 der Hochbahnsteigverlängerung stadteinwärts am Wilhemsplatz. Ob der Individualverkehr in die gleiche Richtung künftig nur noch einspurig fährt, wird geprüft.