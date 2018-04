Bad CannstattSchon vor Beginn der ganztägigen Erörterung der Einwände zum Antrag des Recyclingparks Neckartal auf Genehmigung am Standort in der Neckartalstraße bezogen die Gegner sichtbar Stellung. Die „Initiative gegen den Recyclingpark Neckartal GmbH“ hatte vor dem Verwaltungsgebäude, in dem die Anhörung öffentlich durchgeführt wurde, zur Kundgebung aufgerufen. „Weltkulturerbe statt Giftmüllplatz“, „Kein Recyclingpark im Mineralwasserschutzgebiet“ und „Lauster-Steinbruch: Kultplatz statt Müllplatz“ stand auf den Transparenten. „Mineralwasser und Travertin sind unser gemeinsames Naturerbe, das es zu bewahren gilt“, wird argumentiert. „Unsere Stadt darf