(red) - Am Pfingstsonntag, 4. Juni, öffnen zahlreiche Kirchen im Kirchenkreis Stuttgart ihre Türen zu ökumenischen Gottesdiensten mit Gästen anderer Sprache und Herkunft, die schon für das „Fest der weltweiten Kirche und Mission“ (Pfingstmontag) angereist sind. Anbei ein paar Highlights zur Pfingstnacht.

In historischen Gewändern erzählen Dekan Eckart Schultz-Berg und Pfarrer Florian Link in der Stadtkirche Bad Cannstatt von der „Reformation in Cannstatt“. Die Musik kommt von Sayaka Toyama (Klavier) und Mechthild Günther (Violoncello). Super Aussicht und frischer Wind sind bei der Turmbesteigung der Stadtkirche garantiert. Sonntag,