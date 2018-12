(erb) - An der einen Hand das Kleinkind, mit der anderen wird das Neugeborene gewickelt. Beide Kinder weinen. Die übermüdete Mutter ist am Ende ihrer Kräfte. Gut, wenn man in dieser Situation auf Freunde und Verwandte zurückgreifen kann. Für alle anderen gibt es seit gestern das dritte Wellcome-Team in Stuttgart. Die Gruppe ist spezialisiert auf Familien mit Migrationshintergrund.

„Wir möchten Familien in der Zeit nach der Geburt unter die Arme greifen“, erzählt Rose Volz-Schmidt bei der Eröffnung im Haus der Familie in der Elwertstraße. Volz-Schmidt gründete 2002 die gemeinnützige Organisation in der evangelischen Familienbildung