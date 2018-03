Dieses Jahr waren 21 Unternehmen aus der Region vertreten, um sowohl ihre Arbeit zu erklären, als auch Bewerbungen entgegenzunehmen. Seit über einem Jahrzehnt veranstaltet das Bezirksamt Bad Cannstatt diese Messe.

Sozialarbeiter Günter Conradt wirft einen kritischen Blick auf die Bewerbung der 15-jährigen Schülerin, die sich an seinen Stand gesetzt hat. „Das Anschreiben darf keine Rechtsschreibfehler haben“, sagt er zu ihr. Er markiert die Fehler und schreibt Tipps an den Rand. „Sprich über deine bisherigen Erfahrungen“ oder „Hebe deine Stärken hervor“. Die Schülerin will eine Ausbildung bei der Polizei machen. Bevor sie ihre Bewerbung jedoch