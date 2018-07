Die Handgranate, die am Dienstagnachmittag vor dem SSB-Museum am Veielbrunnenweg gefunden wurde, konnte am selben Abend vom Kampfmittelbeseitigungsdienst gesprengt werden. Ab 22.15 Uhr machten sich die Mitarbeiter ans Werk, um die englische Handgranate, die etwa 400 bis 500 Gramm schwer und faustgroß war, zu sprengen. Denn diese war aufgrund ihres korrodierten Zustands nicht transportierbar, und musste deshalb an Ort und Stelle zur Explosion gebracht werden. Etwa 20 Minuten später, um 22.38 Uhr, war ein lauter Knall zu hören – die British-Mills-Granate war entschärft. Die Explosion lief kontrolliert ab, Komplikationen wie etwa Granatensplitter blieben