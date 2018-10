Bad CannstattEigentlich war es eine normale Jahreshauptversammlung des Gewerbe- und Handelvereins/Verein für Dienstleistungen und freie Berufe Bad Cannstatt (GHV). Nach 90 Minuten hatte Achim Barth, der seit 2017 den Vorsitz innehat, seine Bilanz gezogen. Die Berichte der Abteilungen, Entlastungen samt Neuwahlen waren ebenfalls abgehakt, als er zur Aussprache kam. Und dann war Leben in der Bude, denn Architekt Helmut Siegloch ergriff das Wort: „Die Verkehrsprobleme in Bad Cannstatt werden immer heftiger.“ Sie seien in manchen Bereichen so schlimm, dass sie „fast schon geschäftsschädigend“ seien. Was Siegloch am meisten ärgert: „Es ist keine Besserung und