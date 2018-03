„Der Boden der Turnhalle in der Schillerschule ist nicht zu retten und muss deshalb komplett entfernt werden“, teilte Rolf Winter vom Hochbauamt gestern im Verwaltungsausschuss mit. Wo und wie genau das Wasser in Turnhalle eindringt, steht noch nicht fest. Die Folgen: In den nächsten Monaten ist kein Sportunterricht möglich.

In den Herbstferien wurde der Schaden festgestellt (wir berichteten). Ein Riss im Boden wurde näher untersucht und dabei herausgefunden, dass der Untergrund feucht ist. Daraufhin wurde genauer untersucht. Das Ergebnis: 70 bis 80 Prozent des Bodens sind vom