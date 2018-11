(nab) - Herzlichen Glückwunsch, Dieter Mauser. Er ist der 104. Gewinner unseres Gewinnspiels, das im Rahmen von „Wir sind Bad Cannstatt“, einer gemeinsamen Aktion unserer Zeitung mit dem örtlichen Einzelhandel, veranstaltet wird.

Als gebürtiger Bad Cannstatter wusste der 78-jährige Dieter Mauser bisher alle Antworten auf die Gewinnspielfragen. Aber das passende Quäntchen Glück hat gefehlt - bis jetzt. Denn nun „hat es nach so langer Zeit doch noch geklappt“, sagt Mauser. Nun könne er sich in die Reihe der Gewinner einreihen, die er persönlich kennt und deren Bild er in der Zeitung gesehen hat. Als Bad Cannstatter Urgestein kennt er