Güterzugstrecke für unbestimmte Zeit gesperrt

BAD CANNSTATT: Bergungsarbeiten des entgleisten Tankzugs dauerten gestern den ganzen Tag an

Aus dem am Montagabend an der Augsburger Straße entgleisten Tankzug sind nach Angaben der Bundespolizeidirektion 500 bis 600 Liter Dieselkraftstoff in den Bodengelaufen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die aufwändigen Bergungsarbeiten liefen gestern auf Hochtouren. Große Spezialkräne waren im Einsatz, um Loks und Waggons aus dem Gleisbereich zu heben.