(red)- Am Samstag, 30. November, findet ab 17.30 Uhr die große Turngala „Wintertraum“ des TSV Steinhaldenfeld statt. Die TSV-Turngruppen präsentieren dabei in der Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld, in der Schmollerstraße 80, ein buntes und vielfältiges Programm. Ab 22 Uhr unterhält DJ Basti alle Gäste. Einlass zur Gala ist ab 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.turnen.tsvsteinhaldenfeld.de oder Telefon 531841.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w