Bad Cannstatt Wegen eines Handgranatenfunds ist es am Dienstagabend zu einem Einsatz von Polizei und Kampfmittelbeseitigungsdienst gekommen. Bauarbeiter hatten gestern gegen 16.30 Uhr auf dem Gelände des SSB-Museums am Veielbrunnenweg eine Handgranate aus dem Ersten Weltkrieg gefunden. Da sich die Handgranate vom Typ British-Mills-Granate in einem stark korrodierten Zustand befand und daher eine gewisse Explosionsgefahr bestand, habe diese nicht gefahrlos abtransportiert werden können, teilte ein Polizeisprecher mit. Aus diesem Grund war der Kampfmittelbeseitigungsdienst anwesend, um die Granate fachmännisch zu entschärfen.

