bad CannstattDschibuto betritt Neuland. Die junge Netzgiraffe der Wilhelma ist Ende der vergangenen Woche nach Frankreich umgesiedelt. Dort baut der Parc Animalier d’Auvergne, zirka 200 Kilometer westlich von Lyon, derzeit eine Bullengruppe auf. Bisher hält der Tierpark auf 26 Hektar 65 Tierarten. Dschibuto war im Zoologisch-Botanischen Garten in Stuttgart am 31. Januar 2015 als Sohn von dem Bullen Hanck und der Kuh Kiburi auf die Welt gekommen. Auch wenn Giraffen-Jungtiere allgemein bald auf den Beinen stehen, war Dschibuto den Tierpflegern der Wilhelma als ungewöhnlich aktiv aufgefallen. „Es ist selten, eine Giraffe schon in den ersten Tagen so