Gesunder Wohnmix für den Hallschlag

SWSG investiert rund 40 Millionen Euro in der Lübecker Straße – 161 neue Wohnungen

Seit gut zehn Jahren arbeitet die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebau GmbH (SWSG) an der Revitalisierung des Hallschlags. Die städtische Tochter besitzt hier rund 1800 Wohnungen, was knapp zehn Prozent ihres Gesamtbestands in Stuttgart entspricht. Fast 60 Prozent wurden bereits saniert oder nach Abriss durch Neubauten ersetzt. Die SWSG hat bisher 85 Millionen Euro investiert und viel zum Aufschwung des einst „gefürchteten“ Wohnquartiers beigetragen.