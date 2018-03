(red) - Ein unbekanntes Paar hat am Samstag gegen 11 Uhr in einem Geschäft in der Badstraße die Geldbörse einer 79 Jahre alten Frau aus deren Handtasche gestohlen. Im Geldbeutel befanden sich mehrere Hundert Euro Bargeld sowie persönliche Papiere. Gesucht werden ein zirka 35 bis 40 Jahre alter Mann mit nackenlangen schwarzen Haaren und Oberlippenbart sowie eine 25 bis 30 Jahre alte Frau mit schwarzem Pferdeschwanz. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans, rotem T-Shirt und einem langärmligen blau weiß gestreiften Hemd. Seine Begleiterin trug eine blaue Jeans sowie ein ärmelloses schwarzes T-Shirt, auf dem im Brustbereich ein rotes