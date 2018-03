Gefährlicher Genuss?

Bad Cannstatt Shisha-Bars sind beliebt wie nie – Stadt will mit Verbot vor CO-Vergiftungen schützen

Vielen Shisha-Bars in Stuttgart drohen Probleme: Vom 15. März an gilt in ein bedingtes Rauchverbot für Wasserpfeifen. Der Grund für den Erlass der Stadt ist farb-, geruch- und geschmacklos – und dennoch brandgefährlich.