Ganztagesschulen erlangen mehr und mehr Bedeutung. Der hohe Qualitätsanspruch und Standard in der personellen, räumlichen und Materialausstattung in Stuttgart wird vom Gemeinderat als vorbildlich beschrieben und als wirkungsvoller Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit hervorgehoben. Jetzt sollen per Umfragen und Erhebungen Bedarf und Qualität in Grundschulen genauer ermittelt werden.

Mit Schuljahresbeginn 2016/17 befindet sich die Hälfte der Stuttgarter Grundschulen in unterschiedlichen Stadien und rechtlichen Strukturen des Ganztagesbetriebs. „Für eine Evaluation der Qualität ist es zu