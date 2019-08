Bad CannstattDeborah Köngeter freut sich, dass sie für die Stadtisten in den Gemeinderat gewählt worden ist, denn: Während sie sich viele Jahre projektbezogen ehrenamtlich in der Stadt engagiert hat, möchte sie jetzt an Entscheidungen aktiv mit beteiligt sein und etwas für die Stadt bewegen.

Die „Stadtisten“ kennt sie schon lange, sagt sie. Im vergangenen Jahr ist sie der Partei beigetreten und hat sich bewusst dafür eingesetzt, in den Gemeinderat gewählt zu werden. Sie setzt sich für „Offenheit und eine Stadt für alle ein, die Angebote schafft, welche jeder nutzen kann“. Köngeter ist für eine „Kultur des Miteinanders“ in der Stadt, die sie