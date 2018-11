(red) - Er hat in Bad Cannstatt Spuren hinterlassen. Viele seiner Ideen sind heute Tradition. So war Frieder Baitinger Mitbegründer des Cannstatter Wein- und Brezelfestes, das in diesem Jahr wiederbelebt wurde und somit Pionier, denn es war 1970 das erste Straßen- und Stadtfest seiner Art im Großraum Stuttgart.

„Wenn Euch Cannstatter Eure Wirtschaften nicht reichen, dann hocket halt uff d‘Stroß“, zitierte Baitinger die mündliche Genehmigung des damaligen Oberbürgermeisters Arnulf Klett, und ergänzte: „Wir wurden als Irre bezeichnet, die auf der Straße sitzen wollten.“ Daneben war Frieder Baitinger auch Wegbereiter und Ideengeber