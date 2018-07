(red) - Die Brillenpinguine der Wilhelma haben derzeit Untermieter: Ein Eiderentenpaar belebt, gemeinsam mit seinen fünf Küken, die Anlage in der Nähe des Haupteingangs. Die großen Meeresenten sind vor allem wegen ihrer weichen und kostbaren Daunen bekannt, die Kopfkissen und Bettdecken füllen. In der Wilhelma leben Eiderenten schon seit vielen Jahren. Normalerweise haben sie ihr Zuhause zwischen Schneeziegen und Fischottern. In diesem Jahr sind sie jedoch während der Brutsaison an einer der prominentesten Stellen der Wilhelma zu bestaunen und belohnen dies auch gleich mit Nachwuchs.

Eiderenten gehören zu den größten, einheimischen