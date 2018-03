Bad Cannstatt Fast 300 Sportvereine mit insgesamt rund 180 000 Mitgliedern gehören dem Sportkreis Stuttgart an. Der wurde im Oktober 1946 gegründet und stellt die regionale Untergliederung des Württembergischen Landessportbundes dar. Dass der Sportkreis angesichts der genannten Zahlen damit die größte Organisation und die größte ehrenamtliche Bewegung in der Landeshauptstadt ist, werde „oft zu wenig beachtet“. Das sagt und findet Sportkreispräsident Fred-Jürgen Stradinger. Seine Organisation will bei der nötigen Lobbyarbeit allerdings „kein Lautsprecher, sondern lieber ein verlässlicher Partner“ sein.

„Der städtische Doppelhaushalt hat viele gute