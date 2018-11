Bezirksvorsteherin Renate Polinski hatte vorsorglich die Bezirksbeiratssitzung in den Bürgersaal verlegt. So hatten auch die vielen Bürger und Feuerwehrleute Platz, um die Nachrichten von Hans Knierriem vom Hochbauamt zu hören: Eine Bebauungsplanänderung wäre notwendig. Doch die sei nicht möglich, weil ein Lärmschutzgutachten des Amtes für Umweltschutz dies nicht zulasse. Es gebe erhebliche Beeinträchtigungen der Nachbarbebauung, so Knierriem, vor allem nachts liegen die Werte über der gesetzlichen Zulässigkeit. „Das Feuerwehrgebäude kann nicht erweitert werden“, so Knierriem. Es gebe derzeit in der Verwaltung