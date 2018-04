Bad Cannstatt Das Problem des Felssturzes im Gewann Zuckerberg ist noch nicht gelöst. Im Januar waren die Untersuchungen durch die Gutachter gestartet. Jetzt waren sie kürzlich noch ein zweites Mal vor Ort, wie Ulrike Schuler vom Amt für Stadtplanung und -stadterneuerung auf Nachfrage erklärt. Die Ergebnisse werden in Kürze verwaltungsintern besprochen, so Schuler. Ein Termin zur Vorstellung in den Ausschüssen stehe noch nicht fest.

Vor zwei Jahren war es, wie berichtet, in den Weinbergen im Gewann Zuckerberg in der Hofener Straße zu einem Felssturz gekommen. Bei Wengerter Karl-Heinz Bauer hatten sich im Weinberg etwa rund 20 Kubikmeter