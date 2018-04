Mühlhausen Über die Entwicklung der Kinderzahlen hat Monika Painke vom Jugendamt kürzlich im Bezirksbeirat Mühlhausen berichtet. Sie konnte feststellen, dass die Stadt Stuttgart in den vergangenen neun Jahren die Platzzahlen für Null- bis Dreijährige verdoppeln konnte – und zwar von 3740 auf 7835. Damit konnte der Versorgungsgrad von 23, 8 Prozent auf 43,2 Prozent gesteigert werden. Der Versorgungsgrad habe sich in den letzten Jahren nicht verdoppelt, wegen steigender Geburtenzahlen, so Painke. Deshalb habe man es nicht geschafft, trotz verdoppelter Platzkapazität. So seien im vergangenen Jahr 400 Plätze in ganz Stuttgart dazugekommen, doch 520 Plätze