Acht Wochen verbrachte die Erzieherin Marie Bahr in Istanbul. Ihr Kita-Praktikum wurde von der Bernstein Köllner-Stiftung finanziert – in Kooperation mit der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik. Das Ziel: interkulturelles Lernen für angehende Erzieherinnen und Erzieher durch ein Praktikum im Ausland. Marie Bahr kehrte begeistert zurück. „Die erlebte Offenheit, Herzlichkeit und Lebensfreude will ich meinen Kita-Alltag mitnehmen.“

Von Edgar Rehberger

Vor zwei Jahren wurde das Projekt ins Leben gerufen. „Die interkulturelle Prägung in den Kitas nimmt zu“, führt Philipp C. Hansis, der Vorsitzende der Bernstein Köllner-Stiftung, aus.