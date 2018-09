Anzeige

Alle Besucher waren sich einig: Es war eine tolle Veranstaltung mit einem tollen Programm, unsere diesjährige Sommer-Schlagerparty am 25. August im Augustiner Biergarten im Cannstatter Kurpark. Falls Sie selbst mit dabei waren und gerne bildliche Erinnerungen an unsere Sommer-Schlagerparty hätten, unser Fotograf Wolfgang List bietet gerne die bei der Veranstaltung gemachten Fotos zum Erwerb an. Die Foto-Bestellung ist dabei ganz einfach. Gehen Sie auf die Homepage von Wolfgang List unter www.perfectfotos.com. Dann auf den Reiter „Fotos“ und weiter auf Bildbestellung. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Geben Sie bitte als Benutzernamen „Sommerfest“ und als Kennwort „Biergarten“ ein und schon steht Ihnen das gesamte Bildangebot unserer Sommer-Schlagerparty zur Verfügung. Wählen Sie in Ruhe aus und bestellen Sie. Die gesamte Abwicklung läuft über das Büro unseres Fotografen Wolfgang List.