Einwendungen werden behandelt

Bad Cannstatt Am Montag, 16. April, werden Einwendungen zur Genehmigung behandelt

Am Montag, 16. April, werden die Einwendungen gegen das Vorhaben des Recyclingsparks in der Neckartalstraße öffentlich behandelt – ab 9.30 Uhr im Verwaltungsgebäude am Marktplatz.