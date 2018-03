Stuttgart-Ost Das Thermometer zeigt minus zwei Grad an. Null Grad ist die Marke, bei der der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes seine ehrenamtlichen Mitarbeiter alarmiert. Denn dann kommt der Kältebus zum Einsatz. In dieser Nacht sind Rettungssanitäter Jann Boomgaarden (25)und Paula Ott (21) mit dem Bus unterwegs: Geladen haben sie drei Liter Tee, Schokoriegel, Hundefutter, Isomatten, Schlafsäcke und warme Kleidung. Um 22 Uhr starten sie, fahren die Schlafplätze der Obdachlosen in Stuttgart an. Die Marke für den Einsatz des Busses wurde vom Sozialamt zum Jahreswechsel von minus fünf auf null Grad angehoben. „Das ist ein zusätzlicher