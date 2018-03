Anzeige

(red) - Alpakas tragen in der Wilhelma das Edelste vom Edlen zur Schau. Denn neben Kaschmir und Seide zählt die Haartracht der Kamele zu den weichsten Naturfasern überhaupt. Und die Alpaka-Herde auf der Südamerika-Anlage haben jetzt Nachwuchs bekommen. Wobei die beiden Fohlen gut auseinanderzuhalten sind: Alpaka-Stute Maya brachte eine Tochter zur Welt, die genau so weiß ist wie sie, mit sandfarbenem Fleck am Nacken. Sitara lautet ihr Name, was „Morgenstern“ heißt. Auch die kleine Aponi („Schmetterling“) ist ganz die Mutter: Anne ist schokobraun. Sieben bis acht Kilo wogen die Fohlen bei der Geburt. Sie strengen sich an, ihr Gewicht dank der nahrhaften Muttermilch im ersten Monat schon zu verdoppeln. Bis zu acht Monate lang säugen die Stuten ihren Nachwuchs. Der fängt jedoch schon nach wenigen Tagen an, selbst etwas am Gras zu zupfen. Gemeinsam halten es die Alpakas kurz wie englischen Rasen. Kamele verfügen über eine Besonderheit: Ihre Zähne wachsen ständig nach. Da die Alpakas in ihrer Heimat, dem Hochland von Peru, Bolivien, Chile, Argentinien und Ecuador, nur wenig Futterauswahl haben und dort vor allem das raue Puna-Gras fressen, wären ihre Zähne sonst schnell abgenutzt, wenn sie nicht nachwüchsen.