(red) - Unscheinbar sehen sie aus, die sandfarbenen Onager aus den Wüsten und Halbwüsten des Iran. Auch viele Wilhelmabesucher gehen achtlos an den kleinen Halbeseln vorbei - dabei könnte man sie mit Gold aufwiegen: Sie gehören zu den seltensten und wertvollsten Tieren in der Wilhelma.

In den europäischen Zoos leben nur noch 64 Onager, weltweit sind es um die 150 teils schon recht betagte Tiere, und in freier Wildbahn leben kaum mehr 600 Onager. Angesichts dieser Zahlen ist die Wilhelma sehr stolz darauf, dass in ihrer kleinen Herde aus den zwei Hengsten und drei Stuten immer wieder Jungtiere geboren werden.