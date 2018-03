(ts) - 732 haben sie bereits deutschlandweit, 175 in Baden-Württemberg und nun die erste Kirchengemeinde in Stuttgart: die Plakette „Lebensraum Kirchturm“. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und das deutsche Glockenwesen haben diese an die evangelische Stephanusgemeinde in Bad Cannstatt verliehen, weil sie neuen Lebensraum für die Vogelart Mauersegler geschaffen hat. Im Kirchturm wurden drei sogenannte Apartments, wo die Vögel nisten können, angebracht.

„Denn der Mauersegler lebt gern in lockeren Kolonien zusammen“, berichtet Ulrich Tammler vom Nabu. Doch bevor genistet werden kann, geht es für den rasanten Flieger erst einmal