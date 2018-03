Donnerstag, 5. Februar:Hedelfingen - Konzertreihe von Brass Orange unter dem Motto: Der se(ch)ste Sinn. In ihren ungewöhnlichen Interpretationen von Rhythmus, Humor und Inhalt erzeugen die fünf „OrangeInnen“ ihre eigenen Klangbilder, katholische Kirche St. Markus, Beginn 20 Uhr. Es dirigiert Thomas Winkler, Dirigent des Musikvereins Hedelfingen/Rohracker.

Freitag, 6. Februar:Untertürkheim - Kantatenwochenende zum Mitsingen: Johann Sebastian Bach: Kantate 144 „Nimm, was dein ist, und gehe hin“, Probe ab 19.30 Uhr, Stadtkirche Untertürkheim, weitere Probe am Samstag, 10 bis 13 Uhr. Am 8. Februar ist