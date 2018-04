Bad CannstattViele Cannstatter haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten beim Spaziergang durch die Altstadt am Vorgarten des Grundstücks in der Spreuergasse 33 gestört. Wie berichtet sammelte sich dort Müll an, den Passanten achtlos auf das Grundstück geworfen hatten (wir berichteten). Seit Donnerstagabend gibt es die Schmuddelecke jedoch nicht mehr. Sämtliche Getränkedosen, Tetrapaks und Zigarettenschachteln wurden entfernt.

Bemerkenswert: Weder der Eigentümer noch die Mieter haben den Garten von dem Abfall befreit. Horst Zürcher vom Cannstatter Volksfestverein ist für die zweitägige Putzaktion verantwortlich. Er sei in der Vergangenheit