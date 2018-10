(if) - Viele Cannstatter bedauern es: Wenn Horst Klaiber im Mai sein Café schließt, um im Schwarzwald einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, geht ein überaus kreativer Konditormeister, der voller Liebe und Leidenschaft seinen Beruf ausübt und dessen individuellen Torten weit über Bad Cannstatt hinaus einen einzigartigen Ruf genießen. Er ist stolz, mehrfach preisgekrönt zu sein. Der 56-jährige Menü-, Rezepteerfinder und Chocolatier, der im Jahr bis zu 1,5 Tonnen Schokolade und für eine Modenschau in Bad Cannstatt ein Kleid aus Schokolade hergestellt hat, ist vom Magazin „Feinschmecker“ mit seinem Betrieb zu einem der 400 besten Cafés in