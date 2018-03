(ts) - Von der Schulbank direkt auf die Karriereleiter: Diana Koch schloss als Klassenbeste an der Johannes-Gutenberg-Schule (JGS) ab und wurde prompt Landessiegerin der Fotografen. Und ein Ende der Erfolgsserie ist noch lange nicht in Sicht. Die begeisterte Fotografin hat gerade einen unbefristeten Arbeitsvertrag unterschrieben und bereits das nächste Ziel vor Augen: eine Weiterbildung im Ausland.„Ich wollte schon immer Fotografin werden. Mich hat vor allem das Handwerk und der technische Anspruch an dem Beruf gereizt und fasziniert“, erzählt Koch. Schon als Kind habe sie gern gebastelt und liebe es auch heute noch, kreativ zu sein.