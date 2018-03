Der Dehoga befürchtet, dass dadurch „überdimensionierte Hotelkapazitäten“ aufgebaut werden. Die Folgen wären für die lokale Hotellerie prekär: Sinkende Auslastung, weniger Ertrags- sowie Investitionskraft bestehender Betriebe und dadurch eine massive Gefährdung von Arbeistplätzen. Dehoga-Vorsitzender Markus Hofherr hat sich deshalb in einem Schreiben an OB Wolfgang Schuster gewandt und gegen dessen Vorhaben, entlang der Daimler- und Mercedesstraße Hotels mit bis zu 1000 Betten anzusiedeln, protestiert. Hofherr verwies dabei auf das benachbarte Cannstatter Carre, wo zwei Hotelprojekte nicht realisiert wurden. Seiner Meinung nach auch deshalb, weil in