Bad Cannstatt Ein altes Traditionsunternehmen hört auf: Nach 132 Jahren Familienunternehmen gibt die Drogerie Haag in Bad Cannstatt ihren Geschäftsbetrieb auf. Die Parfümerie-Drogerie Haag stellt am 30. Juni für immer ihren Geschäftsbetrieb in Bad Cannstatt ein. Damit geht eine 132 Jahre alte Tradition als Familienunternehmen in der vierten Generation zu Ende.

Die geschäftsführenden Geschwister Christine Volk-Buhrs und Friederike van der Geer schließen die Parfümerie in der Marktstraße respektive der Spreuergasse aus Altersgründen. „Eine Ära geht mit uns zu Ende. Wir sind aber froh und dankbar, die Tradition des Familienunternehmens weitergeführt