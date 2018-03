(mas) - Aus Neugier am eigenen Stadtteil und fehlender zusammenhängender Literatur hat der Cannstatter Peter Kieferle die bauliche Entstehung der Neckarvorstadt in den vergangenen Jahren im Stadtarchiv Stuttgart erforscht und seine Ergebnisse nun in einem Buch zusammengefasst.

Eine geometrische Aufgabe lösen - wie bei eine Puzzlespiel - so beschreibt Peter Kieferle seine Arbeit der vergangenen Jahre. „2009 fing ich mit meinen Nachforschungen an“, erzählt er. „Die heiße Phase war dann aber von 2011 bis 2014.“ Fast jeden Tag verbrachte der 72-Jährige drei bis vier Stunden im Archiv in Bad Cannstatt. Rausgekommen ist am Ende ein 112