Bienen sind wichtig für unser Ökosystem. Seit Jahren stirbt jedoch ein Großteil der Bienen. Insektengifte, zu wenig Blühpflanzen und der Klimawandel machen ihnen zu schaffen. Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, will die Stadt mehr Blühstreifen, sogenannte Bienenweiden, anlegen. Für die Planung der neuen Flächen ist seit Herbst vergangenen Jahres die Landschaftsarchitektin Melanie Hartmann zuständig. Blühen kann es überall in der Stadt, auch an ungewöhnlichen Orten wie in Hinterhöfen oder auf Dächern.

Blüte ist nicht gleich Blüte

In Bad Cannstatt summt und brummt es derzeit in den Beeten und Wiesen vor dem Kursaal: violett strahlen die Blüten