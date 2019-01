Christoph Sonntag zieht’s in die Welt

Mit neuem Projekt „30“ ein besseres soziales Miteinander schaffen – Uni entwickelt spezielle App

Der Kabarettist will 2019 Schwaben in allen Kontinenten aufsuchen. Dabei stellt er auch sein neues Projekt „30“ vor, eine soziale Plattform, das Menschen in ihrer Umgebung vernetzt und Hilfe anbietet.