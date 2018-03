(uli) - Auch gestern gab es zum Teil chaotische Zustände auf Stuttgarts Straßen. Doch warum es in Bad Cannstatts - insbesondere in vielen Nebenstraßen - besonders schlimm zuging, konnte auch die Polizei nicht verraten. Betroffen war natürlich wieder das Gebiet rund um den Park & Ride-Platz in Sommerrrain. Wildes Parken, wohin das Auge reichte.

Gestern Früh um 8 Uhr. Ein Golf-Fahrer, der aus Richtung Fellbach kommt, biegt am Kleinen Ostring zielsicher in das Wohngebiet ab und steuert in Richtung Park & Ride-Platz bei der S-Bahn-Haltestelle. Er ist an diesem Tag nicht der Einzige, der auf diese Idee kommt. Denn dort erwartet ihn