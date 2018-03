Bad Cannstatt (red) - Parallel zur Fußball-EM findet im CARRE Bad Cannstatt am 2., 8. und 9. Juli die CARRE-Meisterschaft im Tischfußball statt. Für dieses außergewöhnliche Turnier werden noch Mannschaften gesucht.

Wie bei der EM kämpfen auch 24 Teams um den Titel. Gespielt wird an einem Acht-Mann-Kickertisch mit vier Spielern pro Mannschaft. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Das Turnier orientiert sich am Spielplan der EM, gespielt wird in sechs Vorrundengruppen. Jedes Team wird einem an der EM teilnehmenden Land zugeordnet - das Los entscheidet. In der Vorrunde spielt jeder gegen jeden. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder