Bad Cannstatt Der Stuttgarter Autor Jochen Bender hat wieder ein packendes Stück geschrieben, welches einen Cannstatter Ermittler nach Mallorca bringt. Aber natürlich nicht, um Urlaub zu machen, sondern, um dort einem Dreifachmord auf die Spur zu kommen. Vornean der Ginkönig. „Der Ginkönig muss sterben“, heißt auch der Titel des Krimis von Bender. Der Ginkönig stammt eigentlich aus Deutschland, er hat in Stuttgart ein paar Kneipen gehabt, diese verkauft und wollte dann einen Neuanfang auf Mallorca machen, nachdem er 15 Monate in Haft war wegen Hehlerei. Doch auf der Insel ereilt sein Leben ein jähes Ende: Er wird in seiner Finca getötet.