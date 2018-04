Bad CannstattZweieinhalb Millionen Kilometer hat Branko Zajec als Busfahrer abgespult. Vor zwei Jahren ist er in Ruhestand gegangen, sein ehemaliger Beruf lässt den Cannstatter jedoch nicht los. „Ich vermisse das Busfahren schon.“ Damit der Entzug nicht ganz so groß wird, hilft er regelmäßig aus. „Immer wenn ein Engpass besteht oder ein Fahrer krankheitsbedingt ausfällt, bin ich zur Stelle.“ Er habe zu seinem ehemaligen Chef, Matthias Knisel vom gleichnamigen Busunternehmen, ein sehr gutes Verhältnis. „Außerdem bin ich fit und gesund. Warum also nicht?“

Er traue sich auch im Ruhestand zu, die Verantwortung für die Fahrgäste und den rund