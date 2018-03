Bad Cannstatt Das Kulturkabinett (KKT) plant ein Kooperationsprojekt mit sieben soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg. Am 22. Februar lädt das Kulturkabinett in der Kissinger Straße 66a um 18 Uhr Bürger ein, dem aus Berlin anreisenden Künstlerkollektiv „urbansupergroup“ im Rahmen einer verdrehten Stadtführung spannende Punkte ihres Stadtteils zu zeigen. „Bad Cannstatt ist nicht nur der älteste, sondern auch größte Stadtteil Stuttgarts und hat viel zu bieten“, sagt Lisa Tuyala, stellvertretende Geschäftsführerin des KKT. Bei der „verdrehten Stadtführung“ sollen Bürger am Donnerstag auf Entdeckungsreise in ihrem Stadtteil gehen und ihn