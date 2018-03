Sie war als Mühlhäuser Bezirksbeirätin von der EnBW zur Infoveranstaltung im Dezember vergangenen Jahres eingeladen worden, berichtet sie. „Es geht bei dem Projekt darum, die alternative Energie und den Umbau zu beschleunigen.“ Verschiedene Projekte seien vorgestellt worden. „Da der Energiewandel eine wichtige Geschichte ist, habe ich mich dafür entschieden, mitzumachen“, so Wähling, die zehn Jahre lang Gemeindepfarrerin in der Cannstatter Steigkirchengemeinde war, bevor sie Dekanin wurde und 2011 in den Ruhestand ging.Im Januar hätten sich 70 interessierte Leute getroffen. Wähling wurde in den Vorstand gewählt. Ein