(kas/ede) - Gleich drei Weihnachtsmärkte läuteten am ersten Adventswochenende im Neckartal die Vorweihnachtszeit ein. Rund um den Cannstatter Jakobsbrunnen sammelten soziale Einrichtungen beim Internationalen Weihnachtsmarkt für den guten Zweck, in Hofen bummelten die Besucher durch die festliche Budenstadt rund um die Burgruine und in Münster war der Schulhof der Elise-von-König-Schule Treffpunkt.

Duftende Waffeln, heißer Punsch und Glühwein, Selbstgebackenes und -gemachtes wie Plätzchen, Kuchen und Adventskränze lockten wie jedes Jahr zahlreiche Besucher zum Jakobsbrunnen in Bad Cannstatt. Auf dem Internationalen Weihnachtsmarkt