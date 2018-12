Buchbinder-Colleg ist gerettet

BAD CANNSTATT: Einrichtung kooperiert mit der Bildungsakademie der Handwerkskammer Region Stuttgart

(if) - Nach monatelanger Ungewissheit steht fest: Das Cannstatter Buchbinder-Colleg in der Krefelder Straße hat eine neue Heimat. Die Einrichtung in der Villa Streicher soll noch in diesem Jahr in die Bildungsakademie der Handwerkskammer Region Stuttgart umziehen.