(red) - Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend gegen 20.50 Uhr an der Kreuzung Eisenbahn-/Schönestraße einen dort abgestellten Motorroller angezündet und sind geflüchtet. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Ein weiterer Brand wurde gegen 23.55 Uhr in der Eisenbahnstraße gelegt. Ein Anwohner beobachtete einen dunkel gekleideten, etwa 30-jährigen, molligen Mann, der etwa 1,70 Meter groß war und in den Hinterhof zu einem Geräteschuppen ging. Kurz darauf stand der Schuppen in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer schnell. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Hinweise unter