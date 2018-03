(seb) - Gerade einmal 8,5 Minuten vergehen durchschnittlich, bis in der Landeshauptstadt Hilfe an der Unfallstelle eintrifft. Rettungswagen halten zu 97,55 Prozent die Frist von 15 Minuten ein. „Bei der Notarztversorgung liegen wir mit 96,65 Prozent landesweit sogar an der Spitze“, sagt Frieder Frischling vom Deutschen Roten Kreuz. Zu verdanken sei dieser Umstand einem Maßnahmenpaket im Rettungsbereich, das im Sommer 2010 durchgeführt wurde. Dadurch haben sich die Notarztzeiten in Stuttgart wesentlich verbessert.

„Aufgrund eines Gutachtens, das Verkehrsflüsse analysiert hat, wurden